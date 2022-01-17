Юрген Клопп: «Отстаем на 11 очков с игрой в запасе – не та ситуация, чтобы говорить о борьбе за титул. Будем бороться, сколько сможем»

Главный тренер высказался о борьбе за титул в АПЛ.

«Нам не нужно убеждать людей со стороны в том, что надо верить. Если они хотят верить, то могут это делать. Если вы с нами, то вам понравится это путешествие. Мы пойдем на все. Мы готовы бороться столько, сколько сможем.

Это не та ситуация, чтобы говорить о борьбе за титул, мы отстаем на 11 очков, имея игру в запасе. В нормальном мире такого уже не бывает. Но что мы сегодня можем назвать нормальным?» – сказал Клопп.

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