Юрген Клопп: «Отстаем на 11 очков с игрой в запасе – не та ситуация, чтобы говорить о борьбе за титул. Будем бороться, сколько сможем»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за титул в АПЛ.

«Нам не нужно убеждать людей со стороны в том, что надо верить. Если они хотят верить, то могут это делать. Если вы с нами, то вам понравится это путешествие. Мы пойдем на все. Мы готовы бороться столько, сколько сможем.

Это не та ситуация, чтобы говорить о борьбе за титул, мы отстаем на 11 очков, имея игру в запасе. В нормальном мире такого уже не бывает. Но что мы сегодня можем назвать нормальным?» – сказал Клопп. 

Энди Робертсон: «Ман Сити» – одна из лучших команд в истории АПЛ. Их отрыв сейчас выглядит слишком большим»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные