Хави в раздевалке после 4:2 с «Атлетико»: «Нас больше никто не остановит»

«Барселона» опубликовала видео из раздевалки после победы над (4:2) в 23-м туре .

Главный тренер каталонцев Хави поочередно поздравил с победой игроков и персонал команды, призывая всех продолжать в том же духе.

– Мы в Лиге чемпионов, – сказал кто-то на заднем фоне.

– Вперед-вперед, нас больше никто не остановит, – сказал Хави.

Unquestionably the best video you’ll see today pic.twitter.com/ZmqirrgGe9