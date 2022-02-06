Черчесов о поражении 0:3: «Играли слишком медленно – это не то, о чем мы говорили перед матчем. Но «Ференцварош» мог забить 3-4 гола»

Главный тренер проанализировал крупное поражение от «Пакша» (0:3) в 19-м туре чемпионата Венгрии.

Команда 58-летнего россиянина потерпела 2 поражения в 3 последних матчах и опустилась на второе место.

– Первый пропущенный нами гол оказал решающее влияние на игру и результат. Проблема еще была в том, что мы играли слишком медленно – это не то, о чем мы говорили перед матчем.

В перерыве мы пытались все изменить. Но если не использовать свои моменты, будет такой результат. Третий гол все решил окончательно.

– Вы потерпели два поражения в трех матчах и забили всего один гол

– Это правда, что мы забиваем мало. Но я очень доволен тем, как ситуация развивается. Сегодня мы могли забить 3-4 гола, ног не сделали этого, поэтому поражение абсолютно заслуженное.

Нам нужно двигаться дальше, сохраняя спокойствие. У нас только что вернулись три игрока с Кубка Африки, так что я наконец-то могу поработать со всем составом, познакомиться с остальными игроками, – сказал тренер.