Черчесов о 0:1 в дебютном матче в «Ференцвароше»: «Пришлось покричать в раздевалке, что мне не совсем свойственно»

Главный тренер прокомментировал поражение от (0:1) в своем дебютном матче во главе клуба из Будапешта.

«Это была наша первая игра после зимней паузы, и мы не предполагали, что она пройдет именно так.

Мы плохо начали матч, потому получили красную карточку. Однако вдесятером мы играли лучше, чем в первые 25 минут. Мы очень плохо вошли в игру.

Мне понравилось то, как мы отреагировали на удаление, хорошо сработали замены.

В перерыве мне пришлось покричать, что не совсем свойственно мне, но я хотел зажечь ребят, и это сработало. Однако, к сожалению, сравнять счет не удалось», – сказал Черчесов.