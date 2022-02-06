Леонид Слуцкий: «Валиеву нужно поменять на Щербакову в произвольной командного турнира. Почему не на Трусову? Анна исторически больше заслуживает золото»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о составе сборной России по фигурному катанию на произвольную программу командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Я считаю, что мы к финальному выступлению в произвольной программе у девушек обеспечим себе золото. И мне кажется, нужно будет поменять Валиеву на Анну Щербакову.

– Почему на Щербакову?

– Она действующая чемпионка мира и в длинную, на мой взгляд, больше заслуживает получить золотую медаль при всей моей огромной любви к Саше Трусовой. Тем не мене это так.

Щербакова больше своей историей заслужила. Плюс она стабильнее катает произвольную, и ее компонентов легко хватит, чтобы опередить всех.

Если будет четыре балла разницы перед произвольной у женщин, то почему бы не получить лишнюю золотую медаль еще одной нашей девочке, которая долго к этому шла? Еще раз говорю: Щербакова исторически более заслуживает при всей любви к Трусовой.

– Но Саша увереннее смотрится в этом сезоне.

– Это да. Но Щербакова точно не завалит произвольную программу, потому что у Саши обычно пять четверных, и она может где-то что-то неудачно сделать.

А здесь будет стопроцентная надежность, и точно Щербакова никому не проиграет. Но это я так думаю, посмотрим, – сказал Слуцкий, обсуждая с Еленой Радионовой прокат Валиевой в короткой программе.

Ранее стало известно, что Камила Валиева выступит и в произвольной программе командного турнира ОлимпиадыРоссия обошлась без замен в составе, хотя могла сделать две.

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