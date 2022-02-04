Роналду промахнулся с пенальти в матче с «Мидлсбро». Он впервые не забил с точки за «МЮ» после возвращения

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не реализовал пенальти, заработанный Полем Погба, в первом тайме матча Кубка Англии с «Мидлсбро» (1:0, первый тайм).
Мяч после удара португальца низом в левый от себя угол пролетел рядом со штангой.
Роналду впервые не забил пенальти после возвращения в «МЮ» – до этого у него было два точных 11-метровых удара за клуб с момента перехода.
Кроме того, это его четвертый промах за «МЮ» с точки.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча, также доступна видеотрансляция.
😲 @Cristiano puts his penalty wide!#EmiratesFACup pic.twitter.com/AwLpf9V3cK— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022