Роналду промахнулся с пенальти в матче с «Мидлсбро». Он впервые не забил с точки за «МЮ» после возвращения

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Мидлсбро премьер-лига Англия Кубок Англии Поль Погба Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не реализовал пенальти, заработанный Полем Погба, в первом тайме матча Кубка Англии с «Мидлсбро» (1:0, первый тайм).

Мяч после удара португальца низом в левый от себя угол пролетел рядом со штангой.

Роналду впервые не забил пенальти после возвращения в «МЮ» – до этого у него было два точных 11-метровых удара за клуб с момента перехода.

Кроме того, это его четвертый промах за «МЮ» с точки.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча, также доступна видеотрансляция.

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