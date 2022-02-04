Роналду промахнулся с пенальти в матче с «Мидлсбро». Он впервые не забил с точки за «МЮ» после возвращения

Нападающий не реализовал пенальти, заработанный , в первом тайме матча Кубка Англии с (1:0, первый тайм).

Мяч после удара португальца низом в левый от себя угол пролетел рядом со штангой.

Роналду впервые не забил пенальти после возвращения в «МЮ» – до этого у него было два точных 11-метровых удара за клуб с момента перехода.

Кроме того, это его четвертый промах за «МЮ» с точки.

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