Мяч попал в руку Уотмору во время голевой атаки «Мидлсбро» в матче с «МЮ». Судья Тэйлор после ВАР засчитал гол

Теги Манчестер Юнайтед Мидлсбро премьер-лига Англия Кубок Англии судьи Энтони Тэйлор Мэтт Крукс видеоповторы Данкан Уотмор Футбол

«Мидлсбро» сравнял счет в матче Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, второй тайм).

Мэтт Крукс отправил мяч в пустые ворота после паса Данкана Уотмора.

В момент приема в штрафной мяч попал в руку Уотмору. Судья Энтони Тэйлор оценил момент с помощью ВАР и принял решение засчитать гол.

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