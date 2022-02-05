Мяч попал в руку Уотмору во время голевой атаки «Мидлсбро» в матче с «МЮ». Судья Тэйлор после ВАР засчитал гол

«Мидлсбро» сравнял счет в матче Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, второй тайм).
Мэтт Крукс отправил мяч в пустые ворота после паса Данкана Уотмора.
В момент приема в штрафной мяч попал в руку Уотмору. Судья Энтони Тэйлор оценил момент с помощью ВАР и принял решение засчитать гол.
Новые правила игры рукой: случайная рука по ходу атаки – не фол, голы отменять не будут
WOULD YOU BELIEVE IT 😱@mdrcrooks scores against the club he supports for @Boro! 💥#EmiratesFACup pic.twitter.com/dgtNknW8c3— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022