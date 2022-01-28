Гончаренко о работе в «Спартаке»: «Да какое табу? После «Кубани» болельщики умоляли меня не идти в «Краснодар»

Бывший главный тренер в «Коммент.Шоу» не исключил, что согласится поработать в «Спартаке».

– Для вас, как для бывшего тренера , «Спартак» – это вариант? Зарема рассказывала: «Я говорила Федуну, что Кононов вялый. Вот Гончаренко – мужик, он всех в раздевалке дрючит».

– Какой смысл в каком-то виртуальном общении? Сейчас болельщики ЦСКА навалятся, болельщики скажут: «Да нафиг он нам нужен».

– Это все-таки комплимент от яркой женщины.

– Ну, я же не могу ей запретить.

– То есть «Спартак» для вас не табу?

– Да какое табу? После увольнения из ко мне пришли болельщики команды и просто умоляли: «Только не идите в «Краснодар». Я им сказал: «Ребят, я не могу дать вам такое обещание, потому ты не знаешь, куда повернется твоя футбольная карьера», – сказал Гончаренко.