Гончаренко о работе в «Спартаке»: «Да какое табу? После «Кубани» болельщики умоляли меня не идти в «Краснодар»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко в «Коммент.Шоу» не исключил, что согласится поработать в «Спартаке».
– Для вас, как для бывшего тренера ЦСКА, «Спартак» – это вариант? Зарема рассказывала: «Я говорила Федуну, что Кононов вялый. Вот Гончаренко – мужик, он всех в раздевалке дрючит».
– Какой смысл в каком-то виртуальном общении? Сейчас болельщики ЦСКА навалятся, болельщики «Спартака» скажут: «Да нафиг он нам нужен».
– Это все-таки комплимент от яркой женщины.
– Ну, я же не могу ей запретить.
– То есть «Спартак» для вас не табу?
– Да какое табу? После увольнения из «Кубани» ко мне пришли болельщики команды и просто умоляли: «Только не идите в «Краснодар». Я им сказал: «Ребят, я не могу дать вам такое обещание, потому ты не знаешь, куда повернется твоя футбольная карьера», – сказал Гончаренко.