Уткин о Fan ID: «После бойкота фанатов на попятную пошли даже депутаты Госдумы. Что-то забарахлило, есть ощущение, что постепенно ограничения достают»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение фанатов бойкотировать матчи из-за введения в России Fan ID.

«К теме спонтанно организованного протеста фанатов. Его невозможно отследить – если человек протестует тем фактом, что находится дома, не совершает ничего даже около противозаконного, но при этом протестует, и это все видят, вот как с этим быть?

Ведь Fan ID и вводится для того, чтобы обеспечить дополнительную меру контроля над молодыми дееспособными мужиками, которые так или иначе могут представлять собой некую сорганизованную силу. Это преувеличенное на самом деле представление, но вот так они о вас, болельщиках, думают.

И получается, что все это только наоборот провоцирует на некий протест. Мне он сначала показался странным, потому что, понимаете, Fan ID-то вводится только с 1 июня. И получается, что бойкотируя сейчас, болельщики так или иначе отказываются от того, за что уже заплатили деньги. У них же есть абонементы на «виражи» и другие знаменитые в России трибуны, которые собирают фанатов.

Если выяснится, что бойкот начинается с 1 июня, клубы сразу увидят, что у них не докупаются абонементы, и ситуация сразу резко меняется. Это первое.

Второе. Сейчас, ходя на стадионы, можно скандировать, как-то высказывать свою позицию, а пустая трибуна сама по себе... Ну согласитесь, что мы на них насмотрелись, мы и локдауны видели – не очень-то этим удивишь.

Но, наверное, я ошибался. Когда еще и спартаковцы примкнули к протесту «Зенита» и другие клубы вслед за ними тоже, сразу после этого на попятную пошли даже депутаты Государственной думы.

Что уж говорить про Владимира Соловьева. Сразу вспоминается история про часы, которые сломаны давно, даже лежат в помойке, может быть, даже разлагаются, но даже такие стоячие часы два раза в стуки все-таки показывают доброе слово. В общем, крокодил сказал доброе слово. Не спасибо ему за это, слишком много было говна до этого момента.

Короче говоря, демарш болельщиков – по сути анонимный, ведь у них нет руководителя – вызвал какую-то обратную реакцию. Возможно, третьего чтения в законе о Fan ID просто не будет. Уже прозвучали слова, откуда-то с думской стороны, что Fan ID будет касаться только международных матчей и турниров.

Кстати, откуда взялась сумма в 773 миллиона рублей, чтобы переоборудовать или дооборудовать стадионы до того состояния, чтобы они могли с этим Fan ID оперировать каким-то образом? Может быть, этого хватит на стадиона два-три, если разобраться и примерно представлять себе масштаб работы.

У меня возникла простая мысль. А нельзя было сперва как-то посоветоваться по поводу этого закона, а потом уже его выводить? А нельзя задуматься о том, чтобы хотя бы внешне, на словах начальных, на уровне такой полуулыбки стало ясно, что от очередного ограничения в правах или возможности ограничения в правах людям все-таки обламывается и что-то еще? Черт его знает, что сейчас нужнее всего? Но от Fan ID на чемпионате мира было много всякой пользы.

В общем, что-то забарахлило в процессе принятия закона о Fan ID. Он, наверное, будет как-то доработан или уточнен. Но так или иначе, ощущение, что постепенно ограничения достают.

Не стоит забывать, что усложнение процедуры приобретения билетов и попадания на футбол неизбежно приведет к тому, что людей на футбол станет ходить меньше, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. И это скажется на доходах клубов, а эти доходы дышат на ладан, и не из религиозных побуждений», – сказал Уткин.