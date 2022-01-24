Владимир Соловьев о Fan ID: «Болельщиков надо любить. Нужно слушать людей, готовых отдавать последние деньги и идти на футбол»

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о принятии закона о Fan ID.

«Я не очень понимаю, зачем плодить дополнительные сущности. Сейчас блестящие возможности распознавания лиц. Если кто-то нарушил закон или является нежелательным персонажем, его можно вычислить без всякого Fan ID.

Не знаю, зачем возвращаться технологически к предыдущему поколению, если есть наработки, позволяющие это делать без лишних хлопот. У нас и так требуется много усилий, чтобы оказаться на стадионе, особенно в условиях коронавируса, не говоря уже о качестве российского футбола.

По-моему, нужно слушать людей, которые готовы отдавать последние деньги и идти на футбол. С ними нужно беседовать. Болельщиков надо любить», – сказал Соловьев.

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