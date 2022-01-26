Фанаты «Локо», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев» могут скоро поддержать бойкот матчей из-за Fan ID (Znak)

Фанаты ряда российских футбольных клубов продолжают выступать против введения паспорта болельщика (Fan ID).

Как информирует Znak, к фанатам «Спартака», и иных команд, уже объявивших о бойкоте матчей, могут присоединиться люди, поддерживающие , , и .

«Я думаю, что в самое ближайшее время нас ждет еще много заявлений о бойкоте в той или иной форме с начала следующего сезона или уже с февраля, тут могут быть разночтения.

[Возможен серьезный отток зрителей], и это связано не только с бойкотом, а еще и с тем, что российский футбол как зрелище проигрывает конкуренцию другим развлечениям.

Зачем человеку получать какой-то странный документ, чтобы посмотреть на зрелище сомнительного качества, например «Урал» – «Химки», когда для него открыты двери баров, ресторанов и кинотеатров, для которых не нужно оформлять этот документ?» – приводится комментарий редактора телеграм-канала OFNEWS.

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