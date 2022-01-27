Валерий Карпин: «У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу закона о введении Fan ID.

«Не вдавался в подробности Fan ID. Понимаю, болельщики против из-за контроля.

Условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол? Как по мне – это катастрофа.

Я не владею информацией, что нужно сделать, как быстро это оформить. У нас люди не знают, где купить билет – а им говорят про Fan ID.

Как минимум, это неудобно», – сказал Карпин в эфире радио «Первое Спортивное».

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