«Лихо не буди, лопнет ведь щека, ##### Fan ID для болельщика». Группа «Ленинград» высмеяла Fan ID

Группа «Ленинград» с выпустила песню, в которой высмеивается введение Fan ID в российском футболе.

У песни, которая называется «Па-спорт», такой текст:

«Думы думают полно экспертов, что ни день, то мыслей миллион:

сделать паспорт посетителя концертов или паспорт, чтобы сходить на стадион.

Паспорт радости, документ для грусти, справку посетителя пивнушки, документ, чтобы в магаз зайти, допустим.

Мысли есть у них, как сделать еще лучше.

Ясен ###: для нашего комфорта паспорта уже придумали для спорта.

Все как один – болельщик-вредитель. Без Fan ID вы ##### идите.

Без Fan ID вы ##### идите. Все как один – болельщик-вредитель.

Думцы думают, они мозгами пашут, от их мыслей как бы кто не сдох.

Может, хватит улучшать житуху нашу, а то паспорта придумают на вздох?

И на выдох нужен будет паспорт, чтобы посрать, поссать – подайте справку.

И на вход и выход в общий транспорт они паспорта введут поправкой.

Ясен ###: для нашего комфорта паспорта уже придумали для посещения спорта.

Все как один – болельщик-вредитель. Без Fan ID вы ##### идите.

Без Fan ID вы ##### идите. Все как один – болельщик-вредитель.

Лихо не буди, лопнет ведь щека, ##### Fan ID для болельщика».

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