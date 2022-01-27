«Лихо не буди, лопнет ведь щека, ##### Fan ID для болельщика». Группа «Ленинград» высмеяла Fan ID

Группа «Ленинград» с Сергеем Шнуровым выпустила песню, в которой высмеивается введение Fan ID в российском футболе.
У песни, которая называется «Па-спорт», такой текст:
«Думы думают полно экспертов, что ни день, то мыслей миллион:
сделать паспорт посетителя концертов или паспорт, чтобы сходить на стадион.
Паспорт радости, документ для грусти, справку посетителя пивнушки, документ, чтобы в магаз зайти, допустим.
Мысли есть у них, как сделать еще лучше.
Ясен ###: для нашего комфорта паспорта уже придумали для спорта.
Все как один – болельщик-вредитель. Без Fan ID вы ##### идите.
Без Fan ID вы ##### идите. Все как один – болельщик-вредитель.
Думцы думают, они мозгами пашут, от их мыслей как бы кто не сдох.
Может, хватит улучшать житуху нашу, а то паспорта придумают на вздох?
И на выдох нужен будет паспорт, чтобы посрать, поссать – подайте справку.
И на вход и выход в общий транспорт они паспорта введут поправкой.
Ясен ###: для нашего комфорта паспорта уже придумали для посещения спорта.
Все как один – болельщик-вредитель. Без Fan ID вы ##### идите.
Без Fan ID вы ##### идите. Все как один – болельщик-вредитель.
Лихо не буди, лопнет ведь щека, ##### Fan ID для болельщика».
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