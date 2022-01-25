Василий Уткин: «Из солидарности с болельщиками не стану оформлять Fan ID. Не вижу, для чего он нужен»

Журналист Василий Уткин сообщил, что откажется от оформления Fan ID.

«Из солидарности с болельщиками я не стану оформлять Фан ID. Ничего не стану бойкотировать, пока можно купить билет и пойти на футбол – я буду, пока надо.

Если запретят – буду по телевизору смотреть. В данный момент я не вижу, для чего мне нужен Фан ID. А что мне не нужно, я стараюсь не брать. Это единственная действенная логика. Мне это не нужно и ничем не поможет. И никому не поможет. Без него нельзя на футбол?

Что ж, лишний повод наконец-то прокатиться в Севилью. Или в Барселону. Или в Лондон. Там не спрашивают просто», – написал Уткин.

За Fan ID – депутаты и экс-спортсмены. В основном футбол – против, но разве это что-то меняет?

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