Фати может пропустить 3-4 месяца из-за операции. Решение за игроком

продолжает изучать варианты решения проблем полузащитника с травмами.

Ранее стало известно, что клуб рассматривает возможность операции, чтобы решить регулярные проблемы игрока с бицепсом бедра.

По информации Esport3, в случае хирургического вмешательства 19-летний футболист пропустит 3-4 месяца.

«Блауграна» рекомендует Фати сделать операцию в Финляндии, но окончательное решение останется за игроком. О выбранном плане лечения может быть объявлено сегодня.

Фати получил травму в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика».