Spotify может стать титульным спонсором «Барсы». Сделка принесет клубу 30-60 млн евро в год

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«Барселона» продолжает искать нового титульного спонсора.

Одной из компаний, сильно заинтересованных в возможности сотрудничества с «блауграной», является Spotify, сообщает Mundo Deportivo.

Музыкальный стриминговый сервис в «Барсе» больше всего привлекает огромное число болельщиков клуба по всему миру. 

Руководство каталонцев считает вариант сотрудничества со Spotify очень интересным из-за силы бренда и экономических возможностей компании.

Ожидается, что потенциальная сделка может принести «Барселоне» от 30 до 60 млн евро в год.

Срок контракта клуба с нынешним титульным спонсором, японской компании из сферы электронной коммерции Rakuten, истекает летом 2022 года. Сейчас каталонцы получают 30 миллионов евро в год по условиям сделки.

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