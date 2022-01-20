Рангник – Роналду после его замены на 71-й минуте: «Станешь тренером – будешь смотреть на это глазами тренера»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Ральф Рангник Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после матча АПЛ с «Брентфордом» (3:1) рассказал о беседе с форвардом Криштиану Роналду, который был недоволен своей заменой на 71-й минуте.

«Я сказал ему: «Слушай, Криштиану, тебе 36 и ты в отличной форме, но если станешь главным тренером, то будешь смотреть на это глазами главного тренера».

Моя задача – принимать решения исключительно в интересах команды и клуба, и я надеюсь, что он считает так же», – сказал Рангник.

Как же Роналду не любит замены! С «Брентфордом» прошел сквозь Рангника и сбросил куртку (но потом надел)

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