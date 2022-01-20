Рангник – Роналду после его замены на 71-й минуте: «Станешь тренером – будешь смотреть на это глазами тренера»

Главный тренер после матча с «Брентфордом» (3:1) рассказал о беседе с форвардом , который был недоволен своей заменой на 71-й минуте.

«Я сказал ему: «Слушай, Криштиану, тебе 36 и ты в отличной форме, но если станешь главным тренером, то будешь смотреть на это глазами главного тренера».

Моя задача – принимать решения исключительно в интересах команды и клуба, и я надеюсь, что он считает так же», – сказал Рангник.

Как же Роналду не любит замены! С «Брентфордом» прошел сквозь Рангника и сбросил куртку (но потом надел)