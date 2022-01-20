Рангник о реакции Роналду на замену: «Это нормально, форвард хочет забивать. Но он играл после травмы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал реакцию нападающего Криштиану Роналду на замену в матче АПЛ с «Брентфордом» (3:1).

Португалец выразил недовольство заменой на 71-й минуте, швырнув на землю переданную ему куртку и сев на ступеньку рядом с креслами запасных.

«Это нормально, нападающий хочет забивать. Но он играл после небольшого повреждения, и важно было помнить, что впереди у нас еще один матч.

Кроме того, после того, что произошло в матче с «Астон Виллой» («МЮ» упустил победу и сыграл вничью (2:2), ведя в счете 2:0 – прим. Sports.ru), на этот раз нам пришлось защищать преимущество, важно было вернуться к пятерке защитников.

Хоть мы и не сыграли на ноль, важно было убедиться, чтобы ничего такого больше не произошло», – сказал немецкий специалист.