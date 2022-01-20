Черданцев о словах Галицкого: «Понимаю, «Зенит» всем не дает покоя, но «Краснодар» платит Крыховяку более 3 млн евро в год на спаде карьеры, не надо прибедняться»

Комментатор отреагировал на высказывания владельца «Краснодара» Сергея Галицкого о финансировании .

«Понимаю, что «Зенит» не дает всем покоя и из-за побед стал каким-то мегараздражающим фактором. Любое оправдание от клубов, если что-то идет не так, строится на одном аргументе: «А вот «Зенит», они богатые и все могут». Ну, это несерьезно.

Деньги в футбол не играют – и пример, который привел сам Галицкий, это подтверждает. Команда из крошечного городка [«Лилль»], где четыре с половиной улицы, выигрывает чемпионат Франции у команды [«ПСЖ»], способной пригласить Месси, купить .

Плюс не надо прибедняться. У него есть возможность подписывать Крыховяка на спаде карьеры на зарплату больше, чем в 3 млн евро в год.

«Краснодар» – отнюдь не бедная команда. И может привлекать сильных легионеров на хорошие контракты за счет стадиона, шикарной базы, условий.

Так что вчерашнее интервью не прояснило для меня многих вопросов. Ну и отлично: прояснит возобновление чемпионата», – сказал Черданцев.

Галицкий о том, что нужно «Краснодару» для чемпионства: «Бюджет как у «Зенита». Чудес не бывает»