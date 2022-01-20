Черданцев о Фарке: «Катастрофа, если в «Краснодаре» посчитали, что любой россиянин не годится, а тот, кто проиграл 16 матчей подряд с «Норвичем», годится»

Комментатор вновь раскритиковал назначение на пост главного тренера «Краснодара».

«Во время интервью с Сергеем Николаевичем [Галицким] не удалось озвучить все – была плохая связь, так как я находился не в студии, да и перебивать не очень хорошо и невоспитанно. У меня были встречные вопросы Галицкому, но я не стал их задавать, чтобы не создавать кашу в эфире. Тем более мы оба были в скайпе. Поэтому по некоторым пунктам интервью хотел бы дать свое пояснение.

Мы так и не поняли, в чем основная причина выбора именно в пользу Фарке. Если они действительно провели изучение российского рынка, всех возможных тренеров – не важно, свободных или на контракте. Да, Галицкий сказал в интервью, что не хорошо обращать внимание на тренеров, которые работают в других клубах. Но ведь всегда есть возможность выкупить контракт – таких примеров в Европе полно. Это нормальная часть футбольного бизнеса, игрока же покупают, если он сильно нужен, и не беспокоятся, что ослабят этим другую команду. То же самое и с тренерами.

Значит, не было такой кандидатуры, чей контракт хотелось бы выкупить. Но если они посчитали, что любой российский тренер – и свободный, и занятый, и в низших дивизионах – не годится на такую работу, а человек, который проиграл 16 матчей подряд с «Норвичем» (речь о проигранных матчах в АПЛ: в конце сезона-2019/20 – у «Норвича» было 10 поражений, в начале нынешнего – 6 – Sports.ru), установил антирекорд, годится, ну, тогда надо просто признать, что это катастрофа.

Если честно, не услышал ни одного аргумента в пользу Фарке. Галицкий говорил, что «Краснодар» – не казино, чтобы давать просто так шансы. Но назначение Фарке – это тоже 50 на 50. Как можно, не увидев тренера с этими игроками, в этих условиях, в этом чемпионате, в этой конкуренции, решить наверняка – пойдет у него или нет.

Плюс так мы и не услышали, чем Гончаренко хуже. Разве он не подходил по своим качествам и видению футбола? Он ставил игру, в тех матчах, где «Краснодар» был в полном составе, не было травмированных, команда отлично играла. А два очка до еврокубков – нормальный результат. Поэтому по отставке Гончаренко много спорных моментов, до конца они так и не прояснены.

Говорилось, что условный Кержаков не работал еще с такими футболистами, поэтому непонятно, во что он будет играть. Так я про это и говорю: если мы не будем давать шансы Кержакову, Игнашевичу, Евсееву, Тихонову и другим поработать с хорошими игроками, как узнаем, на что они способны, кроме, как правило, примитивного футбола со своими командами? Хотя многие и в клубах со скромными возможностями стараются поставить какую-то игру», – сказал Черданцев.

Фарке – тренер контрастов. Вообще не вписывается в немецкие стереотипы, но по стилю почти идеален для «Краснодара»