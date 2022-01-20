Георгий Черданцев: «Как государство защищает для граждан рабочие места, так и в футболе надо – для российских тренеров. Возможно, на законодательном уровне»

Комментатор считает, что нужно ограничить число иностранных тренеров в российских клубах.

«Сейчас у нас в четырех топ-клубах работают иностранцы, которые на всех выиграли 0 титулов. 0! Это главное, что я хочу сказать. Понимаю, если бы у них было на всех 25 различных кубков, о чем тут можно было спорить? Но у нас другая история. И вчера не услышал ни одного аргумента (от владельца «Краснодара» Сергея Галицкого – прим. Sports.ru), чем тренер-легионер без титулов на берегу лучше любого российского тренера.

Считаю, как государство защищает для своих граждан рабочие места в других профессиях, так же и в футболе надо защищать рабочие места для российских тренеров. Возможно, руководство нашего футбола должно на законодательном уровне это сделать.

Другой важный момент – слова про борьбу за чемпионство с «Зенитом» и что для этого нужен такой же бюджет. Но если бы все было так просто, то всегда выигрывали бы клубы, у которых больше средств. Не знаю, зачем Галицкий привел в пример «ПСЖ» в чемпионате Франции, потому что в прошлом году чемпионом он как раз не стал – победил «Лилль».

Любопытно, что этот пример Галицкого как раз опровергает его слова. Между «Лиллем» и «ПСЖ» пропасть бюджетной разницы, чего никак не скажешь, сравнивая и , – сказал Черданцев.