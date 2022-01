Лапорта в раздевалке после 2:3 с «Реалом»: «Мы гордимся, что болеем за «Барсу». У нас почти получилось. Это правильный путь»

Президент «Барселоны» произнес речь в раздевалке команды после поражения от в полуфинале Суперкубка Испании (2:3).

«Мы очень гордимся, все «кулес» гордятся тем, что они болеют за «Барселону». Сейчас – сильнее, чем когда-либо.

В этом матче вы шли вперед, продемонстрировали свой талант, гордость, вы превзошли себя. Вы были смелыми, смелыми! Мы можем гордиться.

Как президент «Барселоны», от имени остальных членов правления и «кулес» со всего мира, я могу сказать, что мы все гордимся тем, что болеем за «Барсу». Спасибо вам всем.

Это правильный путь, тренер, персонал. У нас почти получилось. Нам не хватает только победы. Но я уверен, что если мы продолжим двигаться дальше, то победы придут», – сказал Лапорта.

