Анчелотти не согласен с Хави, что «Барса» доминировала: «Равная игра. Никто не доминировал» 

Главный тренер подвел итоги матча против «Барселоны» (2:2, 3:2 после овертайма) в полуфинале Суперкубка Испании.

– Хави сказал, что его команда была лучше.

– Я не согласен, была равная игра. Они владели мячом, но первый гол мы пропустили из-за невезения.

Мы не доминировали, но и над нами не доминировали. Мы отступили назад, поджидая на контратаках. Три гола были впечатляющими.

– Вы убрали Модрича, и «Барса» сравняла счет. Вы зависите от него?

– Он обладает огромным классом, на него трудно оказывать давление. У него много качеств.

Но Вальверде забил гол, который обеспечил нам финал. Без Луки мы что-то теряем, а с Феде мы заходим в штрафную, – сказал Анчелотти.

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