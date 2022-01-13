Хави о 2:3 с «Реалом»: «Мы доминировали во многих фазах игры. Мы могли сделать счет 3:3, но и они могли сделать 4:2»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча против «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании (2:3).

«Мне было ясно, что с мячом нужно обращаться ответственно. Это был хороший день для поднятия морального духа, хотя в итоге мы и проиграли. 

Мы хорошо играли все 90 минут. Переходы мадридцев из обороны в атаку происходили из-за наших потерь мяча. Во многих моментах мы превосходили «Реал». 

У нас не может быть высокого морального духа, потому что мы проиграли. Это очень важный поворотный момент.

В нескольких моментах мы могли сделать счет 3:3. Они также могли сделать счет 4:2. Это грустно. Но мы можем гордиться своей игрой.

Мы доминировали во многих фазах игры. Мы покидаем турнир с гордостью, но, конечно, еще и с грустью из-за результата. Очень сожалею о поражении, но горжусь игрой и тем, что мы доминировали над соперником. Нам не хватало терпения, ответственности», – сказал Хави.

Тактика огненного класико: навесы «Барсы», контратаки через Винисиуса и великолепие Модрича

«Барса» билась с «Реалом» (похвалил даже Анчелотти). Класико – просто огонь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные