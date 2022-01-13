Анчелотти о споре с Пике: «Я сказал ему выбить мяч в аут, когда Винисиус получил повреждение. Он ответил, что они никогда так не делают»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о причине спора с защитником «Барселоны» Жераром Пике во время полуфинала Суперкубка Испании (3:2).

«Я был зол на Пике. Сказал ему выбить мяч в аут, когда Винисиус получил повреждение, как сделали мы в первом тайме.

Он сказал мне, что они никогда так не делают. Я ответил, что не знал этого», – сказал Анчелотти.

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