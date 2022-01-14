У «Ливерпуля» 77,5% владения и 1 удар в створ «Арсенала», игравшего в меньшинстве с 24-й минуты

«Ливерпуль» сыграл вничью с (0:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Команда Юргена Клоппа за весь матч нанесла по воротам соперника, выступавшего в меньшинстве с 24-й минуты, 17 ударов. При этом в створ пришелся лишь один из них – в исполнении полузащитника в добавленное время.

У за всю игру 3 удара, в створ – 1.

Примечательно, что мерсисайдцы владели мячом 77,5% времени, «канониры» – 22,5%.

У «Ливерпуля» 1 победа в основное время в 6 последних матчах – над «Шрусбери» из 3-го дивизиона