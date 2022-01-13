Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Ливерпуль» принимает «Арсенал»

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги уступил «Челси» (0:1) 12 января.

Первый матч завершился победой со счетом 2:0. Таким образом, «синие» вышли в финал турнира.

13 января пройдет второй полуфинал. В нем сыграют и . Напомним, что первый матч не состоялся из-за вспышки коронавируса в команде Юргена Клоппа. Он пройдет позднее.

Кубок английской лиги

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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