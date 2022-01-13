Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Ливерпуль» принимает «Арсенал»

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» уступил «Челси» (0:1) 12 января.
Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 2:0. Таким образом, «синие» вышли в финал турнира.
13 января пройдет второй полуфинал. В нем сыграют «Ливерпуль» и «Арсенал». Напомним, что первый матч не состоялся из-за вспышки коронавируса в команде Юргена Клоппа. Он пройдет позднее.
1/2 финала
- Дата проведения
- 13 января, 22.45, «Энфилд»
- Дата проведения
- 12 января, 22.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 18 Рюдигер.
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Тоттенхэм –
Голлини, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти (Сессеньон, 65), Хейбьерг, Уинкс (Скипп, 81), Ло Чельсо (Хиль, 71), Лукас Моура, Кейн.
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Тиаго Силва, 66), Сарр, Ковачич (Канте, 77), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 82), Маунт (Зиеш, 66), Лукаку, Вернер (Алонсо, 66), Хадсон-Одои.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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