Кубок английской лиги. 1/2 финала. «Ливерпуль» принимает «Арсенал»

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В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» уступил «Челси» (0:1) 12 января.

Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 2:0. Таким образом, «синие» вышли в финал турнира.

13 января пройдет второй полуфинал. В нем сыграют «Ливерпуль» и «Арсенал». Напомним, что первый матч не состоялся из-за вспышки коронавируса в команде Юргена Клоппа. Он пройдет позднее.

Кубок английской лиги

1/2 финала

Ливерпуль – Арсенал
Дата проведения
13 января, 22.45, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Челси 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
12 января, 22.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 18 Рюдигер.
ТоттенхэмГоллини, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти (Сессеньон, 65), Хейбьерг, Уинкс (Скипп, 81), Ло Чельсо (Хиль, 71), Лукас Моура, Кейн.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Тиаго Силва, 66), Сарр, Ковачич (Канте, 77), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 82), Маунт (Зиеш, 66), Лукаку, Вернер (Алонсо, 66), Хадсон-Одои.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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