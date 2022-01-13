Джака удален за удар ногой в грудь Жоте в матче с «Ливерпулем». Это 5-я красная Гранита за «Арсенал»

«Арсенал» на выезде играет с (0:0, первый тайм) в полуфинале Кубка английской лиги.

На 24-й минуте полузащитник гостей , пытаясь прервать заброс на хавбека хозяев у своей штрафной, вместо мяча попал португальцу ногой в грудь.

Главный судья Майкл Оливер принял решение удалить швейцарского игрока, руководствуясь в том числе и тем, что Жота, приняв пас, мог выйти один на один с голкипером «канониров» Аароном Рэмсдейлом.

Джака начиная с сезона-2016/17, когда он перешел в , удален в игре за клуб уже в пятый раз. Среди футболистов это худший результат за указанный период.

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Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»