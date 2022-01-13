«Ливерпуль» – «Арсенал». 0:0 – Жота и Ляказетт играют, Джака удален. Видеотрансляция и текстовый онлайн

В полуфинале Кубка английской лиги «Ливерпуль» принимает «Арсенал».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию.
- Дата проведения
- 13 января, 22.45, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Джонс, 61), Хендерсон, Фабиньо, Фирмино, Минамино, Диогу Жота.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Соареш (Чемберс, 11), Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Локонга, Сака, Ляказетт, Нкетиа (Холдинг, 28), Мартинелли.
- Предупреждение:
- Робертсон (57).
- Удаление:
- Джака (24).