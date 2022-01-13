«Ливерпуль» – «Арсенал». 0:0 – Жота и Ляказетт играют, Джака удален. Видеотрансляция и текстовый онлайн

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Кубок английской лиги онлайны Футбол

В полуфинале Кубка английской лиги «Ливерпуль» принимает «Арсенал»

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ». На нашем сайте можно посмотреть видеотрансляцию. 

Ливерпуль – Арсенал 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
13 января, 22.45, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Джонс, 61), Хендерсон, Фабиньо, Фирмино, Минамино, Диогу Жота.
АрсеналРэмсдейл, Соареш (Чемберс, 11), Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Локонга, Сака, Ляказетт, Нкетиа (Холдинг, 28), Мартинелли.
Предупреждение:
Робертсон (57).
Удаление:
Джака (24).

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные