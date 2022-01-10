Умтити и «Барса» могут разорвать контракт при выплате определенной суммы до начала сезона-2023/24. Пункт внесли в новое соглашение

Стали известны детали нового контракта «Барселоны» и защитника .

28-летний француз и каталонцы продлили до лета 2026 года соглашение, срок которого истекал в 2023-м.

Теперь у сторон есть пункт, который позволяет до начала сезона-2023/24 как клубу, так и игроку разорвать контракт при условии выплаты оговоренной суммы.

Самюэль по-прежнему намерен остаться в «Барсе» и вернуться в стартовый состав. Клуб же длительное время хочет избавиться от него.

В рамках новой сделки игрок пошел на урезание части зарплаты, которая была положена ему по контракту за остававшиеся полтора года. Это позволило сине-гранатовым вписаться в финансовый фэйр-плей и зарегистрировать полузащитника Феррана Торреса, купленного у «Манчестер Сити» этой зимой.

Умтити провел 1 матч в в этом сезоне. Его статистика – здесь.