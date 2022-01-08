«Барса» считает, что избавиться от Умтити зимой будет сложно. Аренду предлагал лишь «Бешикташ», игрок не хочет в Турцию

Пока неизвестно, уйдет ли защитник из «Барселоны» этой зимой.

Как пишет Diario Sport, в каталонском клубе пришли к мысли о том, что избавиться от француза в январе будет сложно. Есть клубы, готовые арендовать футболиста, но его зарплата в размере 9 млн евро в год делает любую сделку практически невозможной.

На данный момент «Барса» получила конкретный запрос по аренде Умтити только от . 28-летний игрок не хочет ехать в Турцию. Французские клубы заинтересованы в Самюэле, но они готовы взять на себя лишь малую часть его зарплаты. «Барса» надеется на предложение от «Ньюкасла», однако конкретных действий по этому вопросу от английского клуба пока не было.

Если ситуация не улучшится, сине-гранатовые рассмотрят вариант, при котором Умтити отдадут в аренду и будут платить ему большую часть зарплаты.

В этом сезоне центральный защитник вышел на поле в 1 матче «Барселоны» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.