Пике получает в «Барсе» 28 млн евро в год до уплаты налогов, Бускетс – 23 млн, Умтити и Альба – по 20, Дембеле – 12

Стали известны игроки «Барселоны», получающие наибольшую зарплату.

Больше всех среди игроков «блауграны» получает защитник – 28 млн евро в год до уплаты налогов, сообщает As со ссылкой на Esport 3. Этим летом Пике пошел на снижение зарплаты, но получил значительную часть суммы благодаря бонусу за лояльность.

Следом идут полузащитник (23 млн евро), защитники и Самюэль Умтити (по 20 млн), вратарь Марк-Андре тер Стеген (14 млн), полузащитник и защитник Серджи Роберто (по 12 млн).

Ушедший в аренду в «Астон Виллу» хавбек получал в «Барселоне» 16 млн евро в год до уплаты налогов.