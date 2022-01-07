Пике получает в «Барсе» 28 млн евро в год до уплаты налогов, Бускетс – 23 млн, Умтити и Альба – по 20, Дембеле – 12

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Стали известны игроки «Барселоны», получающие наибольшую зарплату.

Больше всех среди игроков «блауграны» получает защитник Жерар Пике – 28 млн евро в год до уплаты налогов, сообщает As со ссылкой на Esport 3. Этим летом Пике пошел на снижение зарплаты, но получил значительную часть суммы благодаря бонусу за лояльность.

Следом идут полузащитник Серджи Бускетс (23 млн евро), защитники Жорди Альба и Самюэль Умтити (по 20 млн), вратарь Марк-Андре тер Стеген (14 млн), полузащитник Усман Дембеле и защитник Серджи Роберто (по 12 млн).

Ушедший в аренду в «Астон Виллу» хавбек Филиппе Коутиньо получал в «Барселоне» 16 млн евро в год до уплаты налогов.

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