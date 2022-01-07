Перес хочет, чтобы Холанд перешел в «Барсу». Он видит в противостоянии Эрлинга с Мбаппе коммерческую выгоду (Хорхе Рамос)

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Криштиану Роналду бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Президент «Реала» Флорентино Перес видит плюсы в возможном переходе нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в «Барселону», сообщает журналист ESPN Хорхе Рамос.

По данным источника, президент «Реала» хочет, чтобы Холанд оказался в «Барсе».

Перес считает, что противостояние Эрлинга с форвардом Килианом Мбаппе, который летом должен перейти в «Реал», будет новой версией борьбы Лионеля Месси с Криштиану Роналду, и видит в нем коммерческую выгоду.

Статистику Холанда можно изучить здесь, а показатели Мбаппе – тут.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные