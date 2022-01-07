Перес хочет, чтобы Холанд перешел в «Барсу». Он видит в противостоянии Эрлинга с Мбаппе коммерческую выгоду (Хорхе Рамос)

Президент Флорентино Перес видит плюсы в возможном переходе нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской в «Барселону», сообщает журналист ESPN Хорхе Рамос.

По данным источника, президент «Реала» хочет, чтобы Холанд оказался в «Барсе».

Перес считает, что противостояние Эрлинга с форвардом , который летом должен перейти в «Реал», будет новой версией борьбы с , и видит в нем коммерческую выгоду.

Статистику Холанда можно изучить здесь, а показатели Мбаппе – тут.