Перес хочет, чтобы Холанд перешел в «Барсу». Он видит в противостоянии Эрлинга с Мбаппе коммерческую выгоду (Хорхе Рамос)

Президент «Реала» Флорентино Перес видит плюсы в возможном переходе нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в «Барселону», сообщает журналист ESPN Хорхе Рамос.
По данным источника, президент «Реала» хочет, чтобы Холанд оказался в «Барсе».
Перес считает, что противостояние Эрлинга с форвардом Килианом Мбаппе, который летом должен перейти в «Реал», будет новой версией борьбы Лионеля Месси с Криштиану Роналду, и видит в нем коммерческую выгоду.
Статистику Холанда можно изучить здесь, а показатели Мбаппе – тут.