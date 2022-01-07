Зидан может возглавить «ПСЖ» в июне

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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ» летом 2022 года.

Об этом сообщил журналист RMC Sport Даниэль Риоло, который одним из первых поделился информацией о предстоящем переходе Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Чего вы хотите? Чтобы я объявил о том, что Зидан возглавил «ПСЖ»? Ну ребята... Самое ранее – июнь. Июнь 2022 года. И я не исключаю, что Зидан будет работать в «ПСЖ» с Мбаппе», – сказал Риоло.

Еще не решено окончательно, что Зидан возглавит «ПСЖ», но такой вариант часто обсуждают в клубе. Положение Маурисио Почеттино в «ПСЖ» остается шатким.

Кроме того, возглавить команду хотел бы Дидье Дешам, который сейчас работает со сборной Франции.

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