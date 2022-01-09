Мбаппе еще не принял решение о будущем. «ПСЖ» надеется сохранить форварда (Le Parisien)

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Будущее форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе остается неопределенным.

23-летний француз еще не принял окончательного решения о своем будущем в клубе, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien. Отмечается, что у «ПСЖ» больше надежд сохранить Мбаппе, чем принято считать.

Француз часто заявлял о любви к «Реалу». Пока неясно, захочет ли он сменить клуб в этом году или позже. Для Мбаппе в приоритете спортивный проект, а не деньги.

Статистику футболиста, у которого летом истекает срок действия контракта с «ПСЖ», можно изучить здесь.

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