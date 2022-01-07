Гризманн поддержал Умтити: «Без него не было бы победы на ЧМ. Он образцовый профессионал»

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Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн публично поддержал своего соотечественника и бывшего партнера по «Барселоне» Самюэля Умтити.

30-летний форвард отреагировал в твиттере на высказывания журналиста Дидье Рустана, репостнувшего интервью Эрика Абидаля, который в 2016 году говорил, что Умтити может стать для «Барселоны» «своим Беккенбауэром». По мнению Рустана, сейчас эти слова выглядят смешно.

«Без Самюэля не было бы второй звезды (речь о победе сборной Франции на ЧМ в 2018 году, которая стала для французов второй в истории – прим. Sports.ru).

Умтити год был в отличной форме, а дальше это уже выбор тренеров. Он образцовый профессионал и пример всем молодым французским центральным защитникам», – написал Гризманн.

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