Гризманн поддержал Умтити: «Без него не было бы победы на ЧМ. Он образцовый профессионал»

Нападающий и сборной Франции Антуан Гризманн публично поддержал своего соотечественника и бывшего партнера по «Барселоне» .

30-летний форвард отреагировал в твиттере на высказывания журналиста Дидье Рустана, репостнувшего интервью , который в 2016 году говорил, что Умтити может стать для «Барселоны» «своим Беккенбауэром». По мнению Рустана, сейчас эти слова выглядят смешно.

«Без Самюэля не было бы второй звезды (речь о победе сборной Франции на ЧМ в 2018 году, которая стала для французов второй в истории – прим. Sports.ru).

Умтити год был в отличной форме, а дальше это уже выбор тренеров. Он образцовый профессионал и пример всем молодым французским центральным защитникам», – написал Гризманн.