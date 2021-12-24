Салах, Лукаку и Кейн – в топ-3 самых дорогих игроков АПЛ, они стоят по 100 млн евро. Роналду поделил 64-76-е места с 35 млн (Transfermarkt)

Transfermarkt выложил обновленный рейтинг самых дорогих игроков АПЛ.
В топ-3 вошли форварды Мохамед Салах («Ливерпуль»), Ромелу Лукаку («Челси») и Харри Кейн («Тоттенхэм»), каждый из них стоит 100 миллионов евро. При этом стоимость Кейна по сравнению с прошлым рейтингом снизилась на 20 миллионов.
4-5-е места разделили полузащитники Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – по 90 миллионов.
6-9-е места заняли форварды Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), а также полузащитники Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»), Филип Фоден и Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити») – по 85 миллионов.
10-13-е места разделили форварды Садьо Мане («Ливерпуль») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), а также хавбек Джек Грилиш («Манчестер Сити») и защитник Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль») – по 80 миллионов.
Отметим, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разделил 64-76-е места с группой игроков. Его стоимость была оценена в 35 миллионов, как и у одноклубника Скотта Мактомини.
Кроме названных ранее, выше Роналду была оценена стоимость еще ряда футболистов из состава «Манчестер Юнайтед», а именно защитника Рафаэля Варана (65 миллионов), хавбека Поля Погба (55 миллионов), нападающего Мэйсона Гринвуда (50 миллионов), защитников Харри Магуайра (48 миллионов), Люка Шоу (42 миллиона) и Аарона Уан-Биссаки (38 миллионов),