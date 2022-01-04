«Реал» считает, что сможет купить Холанда. В клубе думают, что это идеальный трансфер для «Мадрида»

Нападающий Эрлинг Холанд может уйти из дортмундской «Боруссии» летом.
Пока у Холанда и «Боруссии» нет договоренности с каким-либо клубом. Общение с «Реалом» и «Барсой» продолжается. Клубы ведут диалог с агентом игрока Мино Райолой, но и с ним пока ни о чем не договорились.
В «Реале» считают трансфер Холанда осуществимым. Многие в клубе полагают, что этот переход станет идеальным и позволит «Реалу» захватить лидерство в мировом футболе на следующее десятилетие. В «Реале» знают, что откладывать трансфер нельзя.
«Боруссия» давит на форварда и его агента, так как хочет знать, останется ли он на следующий сезон.
В этом сезоне норвежец провел 16 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.
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Холанд стал еще лучше: теперь ассистирует и забивает головой. Возможно, растет самый универсальный топ-форвард в мире