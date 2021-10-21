Хави хочет, чтобы «Барса» подписала Холанда, Погба, Ольмо и Кунде (El Nacional)

Хави, который в скором времени может возглавить «Барселону», хочет, чтобы руководство занялось серьезным усилением состава команды.
По данным El Nacional, 41-летний специалист хочет видеть в клубе Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд), Поля Погба («Манчестер Юнайтед»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг») и Жюля Кунде («Севилья»).
Форвард дортмундской «Боруссии» – главная цель и для Хави, и для президента «Барсы» Жоана Лапорты. Следующим летом его можно будет выкупить за 75 млн евро. Срок действующего контракта Погба с «МЮ» истекает летом 2022 года, и пока стороны не договорились о новом соглашении. Также интерес к Погба проявляют «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус».
Интересы обоих футболистов представляет агент Мино Райола, поддерживающий хорошие отношения с Лапортой. Это может повлиять на ход переговоров.
Ольмо хочет вернуться в «Барсу». Возможно, это случится уже по ходу зимнего трансферного окна. Сделку могут оформить в виде аренды.
Также Хави хочет видеть в составе «Барсы» Кунде. Сделка по центральному защитнику сборной Франции будет наиболее сложной, так как «Севилья» не отпустит его менее чем за 80 миллионов евро. Интерес к футболисту также проявляют «Челси», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».