Холанда в Марбелье спросили о новом клубе: «Я буду играть здесь, в Испании»

Нападающий дортмундской вскоре может сменить клуб.

21-летний футболист проводит рождественские праздники в Марбелье.

Норвежца узнали болельщики и задали вопрос относительно его будущего, где он собирается выступать в дальнейшем. Холанд ответил: «Я буду играть здесь, в Испании».

Ранее сообщалось, что в интерес к нападающему проявляют два клуба – и .

В этом сезоне норвежец провел 16 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Холанд стал еще лучше: теперь ассистирует и забивает головой. Возможно, растет самый универсальный топ-форвард в мире