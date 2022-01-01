Холанда в Марбелье спросили о новом клубе: «Я буду играть здесь, в Испании»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд вскоре может сменить клуб.

21-летний футболист проводит рождественские праздники в Марбелье.

Норвежца узнали болельщики и задали вопрос относительно его будущего, где он собирается выступать в дальнейшем. Холанд ответил: «Я буду играть здесь, в Испании».

Ранее сообщалось, что в Ла Лиге интерес к нападающему проявляют два клуба – «Реал» и «Барселона».

В этом сезоне норвежец провел 16 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Холанд стал еще лучше: теперь ассистирует и забивает головой. Возможно, растет самый универсальный топ-форвард в мире

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