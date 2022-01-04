Холанд выберет новый клуб к 31 января. «Реал» и «Барса» ведут с ним переговоры

Нападающий дортмундской примет решение о своем будущем к концу января.

Marca пишет, что сейчас 21-летний форвард ведет неформальные переговоры с клубами, которым он интересен. Представители «Барселоны» встречались с игроком на Марбелье, где футболист проводит отпуск. «Реал» тоже работает над организацией сделки.

И «Реал», и «Барса» знают, что Холанд хочет договориться о переходе в новый клуб к 31 января.

Президент каталонского клуба готов пойти на все ради трансфера норвежца. «Барса» пытается облегчить зарплатную ведомость, но на данный момент финансовые проблемы не позволяют клубу даже допустить мысль о трансфере Холанда. Экономическое положение в полном порядке.

В этом сезоне норвежец провел 16 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Холанда в Марбелье спросили о новом клубе: «Я буду играть здесь, в Испании»

Холанд стал еще лучше: теперь ассистирует и забивает головой. Возможно, растет самый универсальный топ-форвард в мире