«Реал» – фаворит в борьбе за Холанда, «Ман Сити» – главный конкурент. У «Барсы» нет шансов

«Реал» рассчитывает приобрести нападающего дортмундской Эрлинга Холанда предстоящим летом.

Мадридский клуб лидирует в борьбе за норвежца, хотя игрок и его советники рассмотрят все поступившие предложения, пишет ESPN со ссылкой на собственные источники.

Хотя президент «Барселоны» Жоан Лапорта твердо намерен побороться за Холанда, для каталонцев сделка остается практически невозможной, так как у клуба серьезные финансовые проблемы. Сейчас «Барса» не готова состязаться с богатейшими клубами мира.

Источники сообщают, что в осознают, что получили уникальную возможность создать огромный задел перед «Барселоной».

Сильное положение в борьбе за Холанда у , учитывая стабильное финансовое состояние клуба и успешные результаты команды под руководством Пепа Гвардиолы.

Долгое время интерес к Эрлингу проявляет , но сделке могут навредить неопределенность по тренеру на следующий сезон, а также возможное непопадание в топ-4 АПЛ по итогам нынешнего розыгрыша.

«ПСЖ» попытается подписать Холанда, если Килиан Мбаппе даст понять, что не продлит контракт. Однако основная борьба за норвежца развернется между «Реалом» и «Ман Сити».

В этом сезоне 21-летний форвард провел 16 матчей в , забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.