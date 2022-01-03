Лапорта на вопрос о Холанде: «Готовьтесь, ведь «Барса» вернулась. Скоро увидим возрождение клуба»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорты во время презентации Феррана Торреса в качестве игрока команды ответил на вопрос о возможном трансфере форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Я не хочу говорить о конкретных игроках. Это не идет нам на пользу, потому что разговоры повышают их стоимость.

Мы работаем над усилением тех позиций, о которых просит тренер. «Барса» – это эталон на рынке. Мы работаем над усилением состава и скоро увидим, как «Барса» возрождается.

Мы до сих пор являемся силой на трансферном рынке. Все должны подготовиться, потому что мы вернулись. Мы – образец. Это подтверждается тем, что Ферран сейчас здесь. Мы возвращаемся», – сказал Лапорта.

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