Лапорта на вопрос о Холанде: «Готовьтесь, ведь «Барса» вернулась. Скоро увидим возрождение клуба»

Президент «Барселоны» во время презентации Феррана Торреса в качестве игрока команды ответил на вопрос о возможном трансфере форварда .

«Я не хочу говорить о конкретных игроках. Это не идет нам на пользу, потому что разговоры повышают их стоимость.

Мы работаем над усилением тех позиций, о которых просит тренер. «Барса» – это эталон на рынке. Мы работаем над усилением состава и скоро увидим, как «Барса» возрождается.

Мы до сих пор являемся силой на трансферном рынке. Все должны подготовиться, потому что мы вернулись. Мы – образец. Это подтверждается тем, что Ферран сейчас здесь. Мы возвращаемся», – сказал Лапорта.