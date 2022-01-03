Лукаку не уйдет из «Челси» зимой. Он работал с командой после разговора с Тухелем

Форвард Ромелу Лукаку не покинет «Челси» в период зимнего трансферного окна, утверждает журналист Фабрицио Романо.
Лондонский клуб не рассматривает ни вариант с продажей, ни возможность отдать бельгийца в аренду.
Это еще раз подтвердилось после встречи Лукаку с главным тренером Томасом Тухелем.
28-летний футболист сегодня присутствовал на тренировке «Челси» и работал с командой. Тухель завтра выскажется о своем решении.
На прошлой неделе бельгиец дал резонансное интервью. В частности, он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к «Интеру», заявив, что жалеет об уходе из миланского клуба: «Это не должно было произойти так. Я вернусь».
Бельгийский форвард пропустил матч с «Ливерпулем» (2:2) по решению Тухеля после двух бесед между ними.
Лукаку не сыграл с «Ливерпулем». Все из-за интервью о страданиях в «Челси»
Игроки «Челси» поддерживают Тухеля в ситуации с Лукаку. Они считают, что форвард форсирует трансфер