Лукаку не уйдет из «Челси» зимой. Он работал с командой после разговора с Тухелем

Форвард Ромелу Лукаку не покинет «Челси» в период зимнего трансферного окна, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб не рассматривает ни вариант с продажей, ни возможность отдать бельгийца в аренду.

Это еще раз подтвердилось после встречи Лукаку с главным тренером .

28-летний футболист сегодня присутствовал на тренировке «Челси» и работал с командой. Тухель завтра выскажется о своем решении.

На прошлой неделе бельгиец дал резонансное интервью. В частности, он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также признался в любви к , заявив, что жалеет об уходе из миланского клуба: «Это не должно было произойти так. Я вернусь».

Бельгийский форвард пропустил матч с «Ливерпулем» (2:2) по решению Тухеля после двух бесед между ними.

Лукаку не сыграл с «Ливерпулем». Все из-за интервью о страданиях в «Челси»

Игроки «Челси» поддерживают Тухеля в ситуации с Лукаку. Они считают, что форвард форсирует трансфер