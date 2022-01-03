Игроки «Челси» поддерживают Тухеля в ситуации с Лукаку. Они считают, что форвард форсирует трансфер

Главный тренер «Челси» Томас Тухель обсуждал с некоторыми игроками команды ситуацию, в которой оказался форвард , на днях давший скандальное интервью.

По данным The Athletic, немецкий специалист согласовал решение об исключении бельгийца из заявки на игру 21-го тура против «Ливерпуля» (2:2) с , Жоржиньо Фрелло, и Антонио Рюдигером.

Футболисты поддерживают Тухеля в сложившейся ситуации. The Athletic приводит слова одного из источников: «Я поговорил с одним из игроков и спросил, поддерживает ли кто-то Лукаку. Он сказал: «Нет». Никто не может поверить в то, что Лукаку так поступил».

Некоторые футболисты считают, что таким образом Лукаку пытается форсировать переход в другой клуб, так как это интервью вышло перед открытием трансферного окна.

Отмечается, что ни Тухель, ни руководство клуба, ни игроки не чувствовали, что Лукаку недоволен положением в «Челси».

В этом сезоне 28-летний форвард провел за лондонский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.