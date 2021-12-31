«Барса» согласовала контракт с Моратой. «Юве» готов отпустить его зимой, с «Атлетико» пока не договорились

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«Барселона» работает над трансфером нападающего «Атлетико» Альваро Мораты, сейчас выступающего за «Ювентус» на правах аренды.

Как пишет Catalunya Ràdio со ссылкой на источники в «Барсе», переход испанца зимой не исключен. Еще несколько недель назад представители каталонского клуба связались с окружением Мораты, чтобы узнать о возможности сделки.

«Барселона» уже согласовала условия личного контракта с Моратой. Сине-гранатовые связывались с руководством «Ювентуса» по вопросу перехода Альваро. В ходе общения стало ясно, что итальянский клуб открыт к переговорам.

Стороны еще не договорились с «Атлетико», и это единственное препятствие для трансфера. Источники в «Барсе» сообщают, что «Атлетико» пока не очень открыт к сделке, но тот факт, что за мадридский клуб на правах аренды играет Антуан Гризманн, может поспособствовать трансферу.

«Барса» готова продать «Ювентусу» нападающего Мемфиса Депая. Он не встроен в игру клуба при Хави, а его уход облегчит зарплатную ведомость «Барсы» и поможет зарегистрировать новичков.

В этом сезоне Мората принял участие в 23 матчах «Ювентуса» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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