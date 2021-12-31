Хави хочет, чтобы Мората играл в «Барсе» как в сборной Испании. Тренер ценит действия форварда без мяча

Главный тренер «Барселоны» Хави обсудил с нападающим , права на которого принадлежат , возможный переход футболиста в каталонский клуб.

В ходе разговора стороны выразили взаимную заинтересованность в таком варианте развития карьеры форварда. Хави нравятся навыки Мораты в различных аспектах игры. Во время беседы тренер особо отметил действия нападающего без мяча.

Речь шла о перемещениях и рывках, за счет которых Мората вынуждает защитников менять местоположение на поле, открывая свободные пространства для партнеров форварда. Также Хави нравится активность нападающего в прессинге.

Тренер «Барселоны» хочет, чтобы Мората выполнял в клубе работу, схожую с той, которую он делает в сборной Испании под руководством Луиса Энрике. Нападающий хорошо сочетается на поле с такими полузащитниками, как Ферран Торрес, и Педри.