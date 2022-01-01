«Ювентус» не отпустит Морату в «Барсу», если не найдет нового форварда. Обмен на Депая невозможен

Ситуация с возможным переходом нападающего в «Барселону» зависит от того, найдет ли туринский клуб нового форварда.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб выдвинул свое предложение с целью подписать 29-летнего футболиста. А «Ювентус» уже решил, что точно не станет платить , ранее отдавшему Морату в аренду «бьянконери», 40 миллионов евро летом, чтобы выкупить игрока.

В свете такого расклада нападающий готов перейти в «Барселону», где его хочет видеть тренер , лоббирующий возможный переход форварда.

Однако «Ювентус» не позволит Морате уйти, если не сумеет подписать нового нападающего. При этом обмен на форварда «Барселоны» невозможен.