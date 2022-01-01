«Ювентус» не отпустит Морату в «Барсу», если не найдет нового форварда. Обмен на Депая невозможен

Ситуация с возможным переходом нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты в «Барселону» зависит от того, найдет ли туринский клуб нового форварда.
Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб выдвинул свое предложение с целью подписать 29-летнего футболиста. А «Ювентус» уже решил, что точно не станет платить «Атлетико», ранее отдавшему Морату в аренду «бьянконери», 40 миллионов евро летом, чтобы выкупить игрока.
В свете такого расклада нападающий готов перейти в «Барселону», где его хочет видеть тренер Хави, лоббирующий возможный переход форварда.
Однако «Ювентус» не позволит Морате уйти, если не сумеет подписать нового нападающего. При этом обмен на форварда «Барселоны» Мемфиса Депая невозможен.