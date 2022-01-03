«Челси» ждет решения Тухеля по Лукаку. Клуб не планирует расставаться с форвардом зимой

Сегодня главный тренер «Челси» вновь встретится с форвардом .

Как пишет журналист Фабрицио Романо, в ближайшие часы между Тухелем и Лукаку состоится новая встреча. Тренер обсудит с игроком его интервью, чувства и поведение. Они попытаются найти решение.

«Челси» не комментирует сложившуюся ситуацию, так как ждет решение от Тухеля. В январе лондонский клуб не планирует продавать или отдавать футболиста в аренду.

В этом сезоне 28-летний форвард провел за лондонский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.

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