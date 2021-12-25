Салах, Бензема, Мбаппе, Куртуа, Диаш и Шлоттербек – в сборной первой части сезона по версии Goal.com

Известный спортивный сайт Goal.com представил свою версию сборной лучших футболистов по итогам первой части текущего сезона.
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»).
Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Орельен Тчуамени («Монако»), Марцело Брозович («Интер»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Среди вратарей также были отмечены успехи Эдуара Менди из «Челси» и Аарона Рэмсдейла из «Арсенала».
В линии обороны Goal.com, к примеру, выделил Антонио Рюдигера из «Челси» и Давида Алабу из «Реала».
Помимо этого, интернет-медиа отметило действия таких футболистов, как Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Родри, Хакан Чалханоглу, Винисиус Жуниор, Душан Влахович, Томас Мюллер и Криштиану Роналду.