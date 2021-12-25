Салах, Бензема, Мбаппе, Куртуа, Диаш и Шлоттербек – в сборной первой части сезона по версии Goal.com

Известный спортивный сайт Goal.com представил свою версию сборной лучших футболистов по итогам первой части текущего сезона.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»).

Защитники: ( ), Рубен Диаш ( ), Нико Шлоттербек ( ), («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Орельен Тчуамени ( ), Марцело Брозович ( ), («Ливерпуль»).

Нападающие: ( ), ( ), ( ).

Среди вратарей также были отмечены успехи Эдуара Менди из «Челси» и Аарона Рэмсдейла из «Арсенала».

В линии обороны Goal.com, к примеру, выделил из «Челси» и Давида Алабу из «Реала».

Помимо этого, интернет-медиа отметило действия таких футболистов, как Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Родри, Хакан Чалханоглу, Винисиус Жуниор, Душан Влахович, Томас Мюллер и Криштиану Роналду.