Салах, Бензема, Мбаппе, Куртуа, Диаш и Шлоттербек – в сборной первой части сезона по версии Goal.com

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Известный спортивный сайт Goal.com представил свою версию сборной лучших футболистов по итогам первой части текущего сезона.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Орельен Тчуамени («Монако»), Марцело Брозович («Интер»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Среди вратарей также были отмечены успехи Эдуара Менди из «Челси» и Аарона Рэмсдейла из «Арсенала».

В линии обороны Goal.com, к примеру, выделил Антонио Рюдигера из «Челси» и Давида Алабу из «Реала».

Помимо этого, интернет-медиа отметило действия таких футболистов, как Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Родри, Хакан Чалханоглу, Винисиус Жуниор, Душан Влахович, Томас Мюллер и Криштиану Роналду.

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